Coperni mit erster Drive-in-Modenschau in Paris

Drive-in-Schau kam gut an

Beim Publikum kam die Drive-in-Schau gut an: „Oh mein Gott, es ist so wunderbar“, sagte eine Besucherin laut APA. Sie habe die Video-Streamings wirklich satt. In Paris war die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt auf mehr als 300 pro 100.000 Einwohner gestiegen.