Konzept soll Praxis attraktiver machen

Dessen ist sich auch Bürgermeister Reinhard Deutsch (Liste JES) bewusst. Er arbeitet daher an einem Konzept, das seine Stadt für Jungmediziner attraktiver machen soll. „Wir wollen keinen Schnellschuss machen. Es wird mit Hochdruck an den Details gefeilt, die wir zu gegebener Zeit präsentieren. Unser Ziel ist Nachhaltigkeit statt kurzlebiger Populismus“, so der Politiker.