Mit positivem Ergebnis zu Zentrum

Einen „aufregenden“ Start in den Tag hatten am Donnerstag alle, die sich zum Abstrich im Testzentrum in Eisenstadt angestellt hatten. Das Gebäude musste wegen eines Feueralarms geräumt werden. Während die Testwilligen also im Freien auf Entwarnung warteten, versuchten allerdings, neu Eintreffende in das Gebäude zu gelangen.