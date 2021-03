Nebenbuhler mit Messer attackiert

Mit einem Großaufgebot an Beamten traf die Exekutive rasch beim Tatort in Nickelsdorf ein. Weil weitere unberechenbare, aggressive Handlungen des 42-Jährigen nicht ausgeschlossen werden konnten, war auch das Einsatzkommando Cobra vor Ort. Doch ein professionelles Verhandlungsteam der Polizei brachte den Verdächtigen dazu, die Wohnung freiwillig zu verlassen. Gegen 8.30 Uhr wurde der Mann festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Dort sitzt er nun in U-Haft.