Je 100.000 Extra-Dosen für Tschechien und Slowakei

Zahlen steigen, Spitäler am Limit

Die tschechischen Krankenhäuser sind schon am Rande ihrer Kapazitäten, mehrere von ihnen sind nicht mehr imstande, neue Covid-Patienten aufzunehmen. Trotz der seit Montag geltenden strikten Maßnahmen, steigen die Infektionszahlen weiter an - am Mittwoch wurden über 15.088 neue Fälle gemeldet, um 1300 mehr im Wochenvergleich, wie die APA berichtete.