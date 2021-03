Tschechien meldet höchste Ansteckungsrate weltweit

Rekordzahl an Corona-Patienten

Auch die Situation in den Krankenhäusern spitzt sich zunehmend zu. Insgesamt wurden am Donnerstag 8162 Menschen stationär behandelt, der höchste Wert seit Beginn der Corona-Pandemie, wie am Mittwoch aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervorging. Darunter waren mehr als 1660 besonders schwere Fälle, die Betroffenen müssen künstlich beatmet werden. In der Verwaltungsregion Pardubice in Ostböhmen wurde ein Notfallplan aktiviert, weil die Krankenhauskapazitäten vollständig erschöpft waren.