Notstand: Slowakei braucht Ärzte von EU-Partnern

Die Corona-Situation in der Slowakei ist derart dramatisch, dass das Land nun auf Hilfe angewiesen ist. Im Rahmen der EU-Mechanismen für gegenseitigen Beistand in zivilen Notsituationen wurde am Mittwoch ein Hilfegesuch beschlossen. Konkret bittet die Regierung EU-Partnerländer um die Entsendung von zehn Ärzten und 25 Krankenschwestern.