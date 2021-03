Papa mit Kinderwagen verjagte zwei Räuber

Hilferufe gehört

Ein 32-jähriger Linzer, der soeben mit seinem Kinderwagen dort spazieren war, hörte die Hilferufe der Linzerin und eilte ihr zu Hilfe. Als die Täter den Mann bemerkten, liefen sie in Richtung Bockgasse davon. Durch den versuchten Raub wurde die 21-Jährige an der Hand verletzt und begab sich selbstständig in das Krankenhaus.