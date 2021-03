Saalbach: Auch als Vorläufer ist Rieser mega happy

Vor einem Jahr räumte Stefan Rieser bei der Junioren-Ski-WM in Narvik (Nor) mit Gold im Super-G und Bronze in der Abfahrt ab. Der Dorfgasteiner hat in Norwegen gezeigt, dass er viel Potenzial hat. Vor dieser Saison wurde der 22-Jährige aber durch eine Knieverletzung jäh gebremst. Erst Mitte Jänner konnte er ins Renngeschehen einsteigen, fuhr kurz darauf in Zinal (Sz) im Europacup gleich wieder aufs Super-G-Podest.