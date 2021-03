Aktiv gegen die Krise: Steuern runter, Löhne rauf

„Es ist uns gelungen, den niedrigsten Anstieg der Arbeitslosenrate aller Bundesländer zu erreichen, dennoch ist er mit 16,1 Prozent zu hoch“, so Klubobmann Robert Hergovich. Nun wolle man Arbeitsminister Koch in die Pflicht nehmen. In einem entsprechenden Antrag wird ein Senken der Abgaben und eine Erhöhung der Löhne gefordert. „Bei den Abgaben sind es vor allem die Klein- und Kleinstunternehmen, denen die hohen Abgaben zu schaffen machen“, so Hergovich.