Jugend Perspektive geben

Oft sind die Teilnehmer der einjährigen Maßnahme von Geburt an benachteiligt oder haben besondere Bedürfnisse. Ihnen soll geholfen werden, in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Dabei werden soziale Probleme genauso aufgearbeitet wie schulische oder psychische. Seit Projektbeginn sind 56 Teilnehmer in die „Anlehre“ eingestiegen. „64 Prozent konnten bis dato vermittelt werden“, freut sich Landesrat Leo Schneemann über den Erfolg. Derzeit sind 13 Jugendliche in dem Projekt. Bei einem Lokalaugenschein traf man einen Teil der Schüler beim Lernen für den Führerschein. Denn auch Mobilität ist ein wichtiger Baustein für die Arbeitswelt. Ohne geht es heute kaum mehr.