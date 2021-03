Zahlen explodieren: 135 neue Infektionen

Die negative Entwicklung der Corona-Situation im Burgenland setzt sich fort. Innerhalb von 24 Stunden wurden 135 Neuinfektionen registriert. Die Anzahl der aktiven Fälle stieg dadurch sprunghaft auf 812 (Stand Mittwoch) an. Auch die Zahl der Spitalspatienten erhöhte sich deutlich. Mussten am Dienstag noch 46 Menschen in Kliniken behandelt werden, so waren es am Mittwoch bereits 54 – 13 davon auf der Intensivstation.