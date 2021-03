Wunsch nach mehr Tempo

In den meisten Häusern ist die Immunisierung ohnehin schon weit fortgeschritten. Bei den Spitälern der Krankenanstaltengesellschaft haben bereits knapp 1200 Mitarbeiter sowohl die erste als auch die zweite Teilimpfung erhalten, erklärte ein Sprecher. Das entspricht etwa 60 Prozent des Personals. Weitere 660 Personen – Ärzte, Pfleger, aber auch die Direktion – stehen noch auf der Warteliste. Sie sollen diese Woche an die Reihe kommen. In Summe haben sich 1800 von 2000 Mitarbeitern für die Immunisierung angemeldet. Der „Piks“ ist freiwillig. Für alle, die noch unentschlossen sind, wird es zu einem späteren Zeitpunkt weitere Möglichkeiten geben. Im Krankenhaus Oberpullendorf – wo nun ein Cluster mit 15 Fällen bekannt wurde – haben bereits alle Impfwilligen einen Stich erhalten.