Bolivien: 7 Studenten nach Streit in Tod gestürzt

Nach einem Streit an der Universität von El Alto in Bolivien sind mindestens sieben Studenten aufgrund eines nachgebenden Geländers in den Tod gestürzt. Die bolivianische Nachrichtenagentur ABI berichtete zunächst von drei Toten und vier Verletzten, musste die Zahl aber aufgrund von Angaben des Polizeikommandanten von El Alto, Leonel Jimenez, nach oben korrigieren.