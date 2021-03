Autofahrerin (86) streifte entgegenkommenden Pkw

Eine 86-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am 2. März 2021 gegen 16.35 Uhr mit ihrem Pkw in Leonding auf der L1388, Ruflinger Straße Richtung Rufling. In einer Rechtskurve wurde sie von der niedrig stehenden Sonne geblendet und geriet mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Eine ihr entgegenkommende 28-jährige Linzerin, die mit ihrem Pkw Richtung Linz unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen und es kam zu einer Spiegelkollision.