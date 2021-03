Einbrecher „besuchten“ Gleisdorfer Gewerbezentrum

Diese „Nachtschicht“ hat sich für die Verbrecher vorerst ausgezahlt: Zwischen 23 Uhr und 1 Uhr haben sich Unbekannte in der Nacht auf Montag gleich in sechs Betrieben in Gleisdorf (Nähe Autobahnauffahrt West) gewaltsam Zutritt verschafft. Sie brachen dabei Kaffeeautomaten, Werkzeugschränke oder einen Tresor auf, um an Wertgegenstände und Bargeld zu gelangen.