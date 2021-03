Neun DJs machten Stimmung

Elektronische Musik von neun verschiedenen DJs rund um Patrick Kouka alias PaKu ertönte von Samstag auf Sonntag für 24 Stunden im Autohaus Ermler in Weiden am See. Der Grund: „Wir haben alle Sehnsucht nach Events. Aufs Jahr genau steht nun mittlerweile alles still“, so Patrick Kouka, der normalerweise als DJ auf Events und in Klubs für Stimmung sorgt. Man lässt sich in der Szene aber nicht unterkriegen, und das sollte der Online-Event auch zeigen.