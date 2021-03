VdB zur Causa Blümel: „Keine Vorverurteilungen“

VdB vermeidet „aus Respekt vor Justiz“ Einmischung in Verfahren

Er habe sich bisher nicht öffentlich zu den Vorgängen rund um die Justiz geäußert, weil er zu laufenden Verfahren nicht Stellung nehmen wolle, erläuterte der Bundespräsident bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Schweizer Bundespräsidenten Guy Parmelin in Wien. Er vermeide „aus Respekt vor der Justiz“ eine Einmischung in Verfahren, so Van der Bellen.