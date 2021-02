Blümel, Brandstetter & Co.: ÖVP steht unter Druck

2017 schrieb er, der auch als „Beschuldigter“ geführt wird, Blümel eine Nachricht, in der er um einen Termin bei Sebastian Kurz bat - und zwar „1. wegen Spende und 2. wegen eines Problems, das wir in Italien haben“. Dem Konzern drohte dort damals nämlich eine Steuernachzahlung, daher suchte man Hilfe in der Politik.