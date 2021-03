„Spielregeln im Tourismus werden neu geschrieben“

Kongressgeschäft läuft ab Mai an

Dass die Normalisierung, also das Erreichen des Vorkrisenniveaus, noch länger dauern wird, darüber macht sich Kettner keine Illusionen. „Wir rechnen nicht damit, dass es vor 2024 soweit sein wird.“ Zugleich denkt man aber auch schon wieder an die lukrativste Form des Städtetourismus - das Kongressgeschäft. Hier wird es ab Mai international erste Kampagnen geben, davon aber auch Hybride, also Veranstaltungen vor Ort als auch online.