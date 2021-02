„50% der EU-weiten Nächtigungen in Österreich“

Die österreichische Wirtschaft soll durch die leichten Öffnungsschritte wieder in Fahrt kommen. Tourismus und Gastronomie leiden weiterhin unter den gesetzten Maßnahmen. Vor allem der Wintertourismus ist hart getroffen. „50 Prozent aller Wintersport-Nächtigungen innerhalb von Europa finden in Österreich statt“, schildert Finanzminister Gernot Blümel im „Krone“-News-Talk mit Moderatorin Raphaela Scharf. Die laufenden Konjunkturdaten sollen in den nächsten Wochen den wirtschaftlichen Trend zeigen.