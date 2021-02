400.000 Österreicher haben Covid-Impfung erhalten

Am vergangenen Freitag wurden in Österreich 38.784 Impfungen durchgeführt. Damit dürfte der Richtwert von 400.000 Personen, die in Österreich eine Corona-Schutzimpfung erhalten haben, am Wochenende überschritten werden. 4,4 Prozent der Bevölkerung gelten somit als zumindest teilgeimpft, davon sind 79.900 Frauen über 75 Jahre. 20.627 Impflinge waren noch keine 25 Jahre alt.