Ephesos erwacht: Besuch bei Österreichs Forschern

Wahnsinn, was uns da an Geschichte zu Füßen liegt: Seit 1895 forschen österreichische Archäologen im westtürkischen Ephesos. Und als wären diese 130 Jahre noch nicht genug, arbeiten sie damit an einer antiken Metropole, die rund um das 10. Jahrhundert vor Christus gegründet wurde – und doch deutlich früher schon besiedelt war. Wir haben uns die Ausgrabungen zum Jubiläum angeschaut.