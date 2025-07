Kult-Reboot: So schlägt sich der neue „Superman“

Mit David Corenswet wandelt ein durchaus charismatischer Darsteller auf den Spuren von Christopher Reeves Superman, dem Kryptonier, und er positioniert sich als Bewahrer des Guten, der aber auch einen Boxenstopp für Reparaturmaßnahmen in eigener Sache in Kauf nehmen muss. Ganz so unverwundbar ist der „Mann aus Stahl“ nicht mehr, was Kratzer in seiner Kernkompetenz als gelackter Weltenretter hinterlässt. Dass er inmitten des Action-Overkills Zeit für amouröse Herzensturbulenzen findet – mit Rachel Brosnahan -, sei ihm gegönnt.