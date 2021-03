Kinder via Internet missbraucht: Sechs Jahre Haft!

Weil er nach Auffassung des Gerichts mehrere Kinder auf Online-Plattformen aufgefordert hatte, Nacktfotos und Videos von sich selbst zu machen und ihm diese zu schicken, ist ein 38-Jähriger am Montag am Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Der einschlägig vorbestrafte Pädophile hatte die Aufnahmen teilweise auch weitergegeben und sie in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.