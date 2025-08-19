Ein Hit-Feuerwerk bei der „Starnacht“

Gabalier, Egli, Steger, Eder

Direkt gegenüber der einzigartigen Ruine Dürnstein werden Gabalier, Egli und viele andere Größen auftreten. Große Freude herrscht in der Weltkulturerbe-Region auch, weil „Lokalmatadorin“ Simone mit dabei sein wird. Und ganz neu dazugekommen: Auch Ella Endlich und Chris Steger treten auf. Die deutsche Schlagersängerin Ella Endlich feiert Premiere in der Wachau, Chris Steger reist mit neuer Musik an und wird in gewohnter Mundart und mit viel Gefühl die Herzen der „Starnacht“-Fans erobern.