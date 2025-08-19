Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Musiksterne strahlen

Ein Hit-Feuerwerk bei der „Starnacht“

Niederösterreich
19.08.2025 19:00
Chris Steger und Ella Endlich sind heuer Fixsterne auf der „Starnacht“-Bühne!
Chris Steger und Ella Endlich sind heuer Fixsterne auf der „Starnacht“-Bühne!(Bild: IPMedia, Fiedlerphoto, zVg/Ella Endlich)

Diese Musikveranstaltung schlägt (Donau-)Wellen. Im September ist es soweit – wer heuer bei der beliebten „Starnacht aus der Wachau“ (NÖ) auftritt ...

0 Kommentare

Hit-Feuerwerk unterm Sternenhimmel über der Donau! Andreas Gabalier, die Söhne Mannheims, Beatrice Egli, Leslie Clio, Pietro Lombardi, Josh, Simone, Kaleen und Alexander Eder gehen am 19. und 20. September bei der Starnacht aus der Wachau in Rossatzbach vor Anker!

Ankerpunkt des TV-Kalenders
Die „Starnacht“ zwischen dem beeindruckenden Donaustrom, grün geschwungenen Weinbergen und historischen Städtchen ist seit 13 Jahren – die „Kronen Zeitung“ ist von Beginn an Medienpartner – ein Ankerpunkt des TV-Kalenders. Heuer geht das Fest der Musik am 19. und 20. September über die große (Starnacht-)Bühne.

Gabalier, Egli, Steger, Eder 
Direkt gegenüber der einzigartigen Ruine Dürnstein werden Gabalier, Egli und viele andere Größen auftreten. Große Freude herrscht in der Weltkulturerbe-Region auch, weil „Lokalmatadorin“ Simone mit dabei sein wird. Und ganz neu dazugekommen: Auch Ella Endlich und Chris Steger treten auf. Die deutsche Schlagersängerin Ella Endlich feiert Premiere in der Wachau, Chris Steger reist mit neuer Musik an und wird in gewohnter Mundart und mit viel Gefühl die Herzen der „Starnacht“-Fans erobern.

Auch Alexander Eder ist bei der „Starnacht aus der Wachau“ mit dabei.
Auch Alexander Eder ist bei der „Starnacht aus der Wachau“ mit dabei.(Bild: Peter Krivograd)

Alle Stars gemeinsam werden ein wahres Hit-Feuerwerk über Rossatzbach zünden. Durch das „Starnacht“-Wochenende führen wieder Starmoderatorin Barbara Schöneberger und Schauspieler Hans Sigl. Damit sind spannende Geschichten und gehaltvolle Gags garantiert.

Eine Show, zwei Fernsehsender
Die „Starnacht aus der Wachau“ wird am 20. September auf ORF 2 zeitversetzt ausgestrahlt, der MDR zeigt die Show dann am 27. September im Hauptabendprogramm. Einlass ist am 19. und 20. September jeweils ab 17 Uhr, die Shows beginnen um 18.30 Uhr. Karten sind bereits erhältlich.

Zitat Icon

Wir freuen uns auf ein außergewöhnliches Musikereignis. In der Wachau feiern wir den krönenden Abschluss der heurigen Starnacht-Saison

Veranstalter Martin Ramusch, IP Media

Bild: ipImedia/Krivograd

Genuss, Musik, Schmankerln
Show und Genuss werden auch im Vorfeld der Starnacht-Arena geboten. Kulinarisch kann man sich in der Gourmet-Meile verwöhnen lassen. Es warten erlesene Wachauer Wein-Spezialitäten und kulinarische Schmankerln aus der Region. Auch für Unterhaltung ist gesorgt: Musik und eine zünftige Modenschau, die von Trachten-Lady Elfi Maisetschläger in Szene gesetzt wird, sind fix geplant.

„Starnacht“-Veranstalter Martin Ramusch zu dem Musik-Megaevent: „Die Starnacht aus der Wachau ist für uns jedes Jahr ein ganz besonderes Ereignis. Einerseits findet diese in einer der schönsten Landschaften Österreichs statt, andererseits bildet sie den krönenden Abschluss der Starnacht-Saison.“

Nähere Informationen unter:
www.starnacht.tv

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
203.044 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
172.055 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
143.993 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3091 mal kommentiert
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1515 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf