Ein Hit-Feuerwerk bei der „Starnacht“

Diese Musikveranstaltung schlägt (Donau-)Wellen. Im September ist es soweit – wer heuer bei der beliebten „Starnacht aus der Wachau“ (NÖ) auftritt ...
Hit-Feuerwerk unterm Sternenhimmel über der Donau! Andreas Gabalier, die Söhne Mannheims, Beatrice Egli, Leslie Clio, Pietro Lombardi, Josh, Simone, Kaleen und Alexander Eder gehen am 19. und 20. September bei der Starnacht aus der Wachau in Rossatzbach vor Anker!
Ankerpunkt des TV-Kalenders
Die „Starnacht“ zwischen dem beeindruckenden Donaustrom, grün geschwungenen Weinbergen und historischen Städtchen ist seit 13 Jahren – die „Kronen Zeitung“ ist von Beginn an Medienpartner – ein Ankerpunkt des TV-Kalenders. Heuer geht das Fest der Musik am 19. und 20. September über die große (Starnacht-)Bühne.
Gabalier, Egli, Steger, Eder
Direkt gegenüber der einzigartigen Ruine Dürnstein werden Gabalier, Egli und viele andere Größen auftreten. Große Freude herrscht in der Weltkulturerbe-Region auch, weil „Lokalmatadorin“ Simone mit dabei sein wird. Und ganz neu dazugekommen: Auch Ella Endlich und Chris Steger treten auf. Die deutsche Schlagersängerin Ella Endlich feiert Premiere in der Wachau, Chris Steger reist mit neuer Musik an und wird in gewohnter Mundart und mit viel Gefühl die Herzen der „Starnacht“-Fans erobern.
Alle Stars gemeinsam werden ein wahres Hit-Feuerwerk über Rossatzbach zünden. Durch das „Starnacht“-Wochenende führen wieder Starmoderatorin Barbara Schöneberger und Schauspieler Hans Sigl. Damit sind spannende Geschichten und gehaltvolle Gags garantiert.
Eine Show, zwei Fernsehsender
Die „Starnacht aus der Wachau“ wird am 20. September auf ORF 2 zeitversetzt ausgestrahlt, der MDR zeigt die Show dann am 27. September im Hauptabendprogramm. Einlass ist am 19. und 20. September jeweils ab 17 Uhr, die Shows beginnen um 18.30 Uhr. Karten sind bereits erhältlich.
Wir freuen uns auf ein außergewöhnliches Musikereignis. In der Wachau feiern wir den krönenden Abschluss der heurigen Starnacht-Saison
Veranstalter Martin Ramusch, IP Media
Bild: ipImedia/Krivograd
Genuss, Musik, Schmankerln
Show und Genuss werden auch im Vorfeld der Starnacht-Arena geboten. Kulinarisch kann man sich in der Gourmet-Meile verwöhnen lassen. Es warten erlesene Wachauer Wein-Spezialitäten und kulinarische Schmankerln aus der Region. Auch für Unterhaltung ist gesorgt: Musik und eine zünftige Modenschau, die von Trachten-Lady Elfi Maisetschläger in Szene gesetzt wird, sind fix geplant.
„Starnacht“-Veranstalter Martin Ramusch zu dem Musik-Megaevent: „Die Starnacht aus der Wachau ist für uns jedes Jahr ein ganz besonderes Ereignis. Einerseits findet diese in einer der schönsten Landschaften Österreichs statt, andererseits bildet sie den krönenden Abschluss der Starnacht-Saison.“
www.starnacht.tv
