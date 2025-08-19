Lebenszeichen von Tirolerin, die mit 15 verschwand

Spur führte in die Welt des Islam

Am Abend des 16. August 2022 war die damals 15-Jährige aus Innsbruck verschwunden. Das Mädchen war zuvor zum Islam konvertiert und lebte diesen laut ihrer Mutter streng aus. Wegen Spannungen mit ihren Eltern lebte sie in einer Jugendeinrichtung, wo sie noch am Tag ihres Verschwindens mit einem Sozialarbeiter Kontakt hatte. Den großen Rucksack, den sie dabeihatte, rechtfertigte die Jugendliche mit einem angeblichen Picknick.