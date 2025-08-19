Drama in Vorarlberg: Feuer erfasst mehrere Häuser

Im Einsatz standen rund 80 Mann der Feuerwehren aus Lauterach, Hard, Wolfurt und Bildstein. Über die Brandursache ist bislang nichts bekannt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da zwischen den Häusern kaum Platz ist und daher das Durchkommen nahezu unmöglich war. Glücklicherweise wurde niemand durch das Feuer verletzt. Zwei Personen, die sich während des Brandes noch im Haus befunden hatten, konnten sich selbst ins Freie retten.