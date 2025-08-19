Drama in Vorarlberg: Feuer erfasst mehrere Häuser

Ein Großeinsatz der Feuerwehren war am Dienstagnachmittag in der Vorarlberger Gemeinde Lauterach notwendig: Erst brannte es nur in einem Haus, doch die Flammen griffen auf weitere Immobilien über.
Am Dienstagnachmittag geriet der Anbau eines Hauses in Lauterach in Brand. Gegen 16.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte verständigt. Erst brannte wohl eine Terrasse, doch die Flammen griffen rasch auf andere Gebäudeteile und dann auch zwei weitere Immobilien über.
Im Einsatz standen rund 80 Mann der Feuerwehren aus Lauterach, Hard, Wolfurt und Bildstein. Über die Brandursache ist bislang nichts bekannt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da zwischen den Häusern kaum Platz ist und daher das Durchkommen nahezu unmöglich war. Glücklicherweise wurde niemand durch das Feuer verletzt. Zwei Personen, die sich während des Brandes noch im Haus befunden hatten, konnten sich selbst ins Freie retten.
