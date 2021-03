In NÖ: Südafrika-Mutation breitet sich weiter aus!

Neue Woche, selbes Dilemma: Auch am Montag wurden die meisten neuen Corona-Fälle wieder einmal aus Niederösterreich vermeldet. 421 Neuansteckungen wurden gezählt. Mehr als die Hälfte davon geht laut den Behörden bereits auf die britische Mutation, immer mehr Fälle wohl aber auch auf die noch weit gefährlichere Virusvariante aus Südafrika zurück. Wie der „Krone“ auf Anfrage aus dem Büro der Gesundheitslandesrätin bestätigt wurde, sind inzwischen zwölf Fälle im Bezirk Mödling, drei im Bezirk Bruck an der Leitha und je ein Fall in den Bezirken Tulln, Amstetten sowie nun auch im Bezirk Gänserndorf erstmalig nachgewiesen worden.