Videokonferenzen: 4 Tipps gegen „Zoom-Müdigkeit“

Videokonferenzen seien eine gute Sache für die Fernkommunikation. Doch nur, weil man Video verwenden können, heiße das auch nicht, dass man Video verwenden müsse, ist Bailenson überzeugt. Denn die oftmals stundenlangen Unterredungen via Zoom, Teams & Co. wirken besonders ermüdend und erschöpfend auf die Psyche, wie Bailenson in seiner kürzlich in der Fachzeitschrift „Technology, Mind and Behavior“ veröffentlichten Studie „Nonverbal Overload: A Theoretical Argument für the Causes of Zoom Fatigue“ darlegt. Der Wissenschaftler macht dafür vier „Designfehler“ in den Anwendungen verantwortlich.