Proteste mit Blaulicht: 4 Aktivisten festgenommen

Während betagte Patienten gerade künstlich beatmet werden müssen und zahlreiche Eltern nach Verdachtsfällen in Kindergarten und Schulen um ihre Sprösslinge bangen, demonstrieren manche Bürger gegen die aktuellen Schutzmaßnahmen der Regierung. Immer wieder kommt es dabei zu Begegnungen mit der Polizei. Am Samstag gab es in St. Pölten einen Aufruhr. Bei einer Demo, an der rund 70 Personen teilgenommen haben, wurden insgesamt 13 Anzeigen ausgestellt. Festgestellt wurden laut Polizei durchwegs Verstöße gegen die Maskenpflicht. Mehrere Teilnehmer der Versammlung mit dem Thema „Zwangstestungen sowie Masken an den Schulen“ zeigten zudem ungültige Befreiungen von dubiosen Ärzten vor – ohne Erfolg!