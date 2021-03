Ein Kochbuch als Geschenk zum Schul-Jubiläum

Reiseführerinnen des guten Geschmacks

Rosi Partl und Beatrix Rödlach sind sozusagen Reiseführerinnen des guten Geschmacks. Die beiden Ernährungslehrerinnen in der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe im Westen von Innsbruck (HLWest) haben schon unzählige Schülerinnen und Schüler in die hohe Kunst des Kochens eingeführt. „Zu kompliziert, zu aufwendig darf ein Gericht nicht sein, dafür fehlt im Unterricht die Zeit. Spannend soll es sein, weil die jungen Menschen großes Interesse an anderen Ländern, fremden Kulturen haben“, beschreibt Rödlach zwei Ansprüche an den modernen Unterricht, „der natürlich auch die eigenen Traditionen und regionalen Besonderheiten vermitteln soll“. Und noch eine Prämisse nennt die Pädagogin: „Die Gerichte sollen auch für nicht so erfahrene Köche gut umsetzbar sein“.