Mehr Impfungen im Kampf gegen das Virus

Um die rasante Ausbreitung des Virus in den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zu stoppen, soll ab kommender Woche mit den Impfungen beim pädagogischen Personal gestartet werden. „Hauptzielgruppe ist Personal, das im engen, direkten Kontakt mit Kindern in Landes- und Privatkindergärten, Tagesbetreuungseinrichtungen, Volksschulen, Sonderschulen, Horten oder in der schulischen Tagesbetreuung arbeitet“, erklären die Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister und Ulrike Königsberger-Ludwig.