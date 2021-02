Futter für die „grauen Zellen“

Ein hoher Anteil an Polyphenolen (sekundäre Pflanzenstoffen) - etwa in mediterraner Kost - baut schädliche Freie Radikale ab, begünstigt die Dehnbarkeit sowie Entstehung neuer Blutgefäße (Angiogenese), hemmt Entzündungen und regt die Produktion neuer Zellen an - auch im Gehirn. Viel grünes und orangefarbenes Gemüse, Obst (Zitrusfrüchte, Äpfel), Beeren, Hülsenfrüchte, Nüsse, Eier, Innereien, Milchprodukte, Fische aus kalten Gewässern (Omega-3-Fettsäuren) sowie Kakaobohnen halten Körper und Geist länger fit und sorgen für ein besseres Gedächtnis.