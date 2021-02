Bitcoin-Betrug: Attentat auf „Wolf-Komplizen“

Der Millionen-Anlagebetrugs-Krimi rund um den „Wolf von Sofia“ mit 1300 Opfern allein in Österreich - die „Krone“ berichtete - ist um ein Kapitel reicher: Nachdem das Gericht in Wien den israelischen Kopf des Netzwerks jüngst zu vier Jahren Gefängnis verurteilt hatte, entging nun einer seiner mutmaßlichen Komplizen in Serbien nur knapp einem Schussattentat.