Causa Novomatic: Blümel wird Freitag einvernommen

Außenministerium: Keine Hilfe für Novomatic in Italien

Das Außenministerium erklärte unterdessen am Mittwoch, dass es im Jahr 2017 keine Hilfe für die Firma Novomatic in Italien geleistet habe. Grund für diese nun erfolgte Klarstellung ist der Auslöser für die Ermittlungen gegen den Finanzminister, nämlich eine SMS von Ex-Novomatic-Chef Neumann an Blümel im Juli 2017. Darin bat ihn Neumann um einen Termin beim damaligen Außenminister Sebastian Kurz, um über eine Spende und „eines Problems, das wir in Italien haben“, zu sprechen.