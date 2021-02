Blümel: Keine Spenden, auch nicht an ÖVP-Vereine

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) geht aufgrund der gegen ihn in der Causa Casinos erhobenen Vorwürfe nun endgültig in die Offensive. Nur einen Tag nach seiner persönlichen Erklärung, in der Blümel von „einfach zu widerlegenden“ Vorwürfen sprach, gibt der türkise Minister am Freitag die nächste öffentliche Statement ab. Wie die „Krone“ bereits vorab erfuhr, möchte Blümel dabei eine eidesstattliche Erklärung vorlegen, laut der nicht nur kein Spendengeld von der Novomatic direkt an die ÖVP geflossen sei, sondern auch nicht an ÖVP-nahe Vereine.