Blümel findet SMS von Novomatic-Chef unverfänglich

Er würde Unternehmen auch weiterhin im Rahmen der Gesetze helfen, schließlich gehe es um Arbeitsplätze und Wohlstand. Überdies hätten auch viele Oppositionspolitiker Probleme von Unternehmen mit der Bitte um Unterstützung an ihn als Finanzminister herangetragen. „Darüber hinaus ist klar, dass es keine Spende gegeben hat und dass ich auch keinen Termin mit Kurz (Kanzler Sebastian Kurz; Anm.) vermittelt habe“, so Blümel in einem Interview mit der „Presse am Sonntag“.