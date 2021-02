Brückenspektakel in Linz geht in die heiße Phase

Nach mehr als zweieinhalb Jahren Bauzeit werden heute, Mittwoch, und am 3. und 4. März die beiden je etwa 2800 Tonnen schweren Tragwerke von ihren Montageplätzen auf dem Urfahraner Donauufer mit Ponton-Spezialschiffen in ihre Endlage eingeschwommen und auf den beiden Brückenpfeilern abgesetzt. „Dieses spektakuläre Vorhaben ist auch ein sichtbares Symbol für das Wiedererwachen der Stadt aus drückender Krisenstimmung. Noch nie zuvor wurde so viel in die Infrastruktur in Linz investiert wie jetzt. Alle neuen Donauquerungen zusammengerechnet, werden 350 Millionen Euro für den Brückenbau und damit für die Verkehrszukunft bereitgestellt. Besonders jetzt, in einer Zeit hoher Arbeitslosigkeit durch die Corona-Pandemie, ist dieses Investment ein sichtbarer Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen am Bau. Die gute Zusammenarbeit von Stadt und Land ist ebenfalls ein wichtiges Statement, dass in Oberösterreich gemeinsam etwas weitergeht“, betont Bürgermeister Klaus Luger.