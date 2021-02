Tausch ärgert 99ers - Adler mussten dran glauben

99ers sind verärgert

„Dass solche Geschenke verteilt werden, ist bedenklich“, ärgert sich 99ers-Manager Bernd Vollmann. „Im Grunddurchgang wäre es egal, aber nicht in dieser Phase. Das ist Wettbewerbsverzerrung!“ Dornbirn erspart sich die Busfahrt - und am Sonntag müssen die Grazer ausgerechnet ins Ländle. „Den Bulldogs wurde ein Ruhetag geschenkt. Den Teams will ich keinen Vorwurf machen“, so Vollmann.