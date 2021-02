Das Klinikum Steyr kommt auf den neuesten OP-Stand

In der Belegschaft des Klinikums Steyr dürfte es noch Verunsicherung geben, was denn das werden und bringen soll. Der neue Zentral-OP werde an der Belegschaft (Ärzte und OP-Schwestern) und ihren Bedürfnissen (Sozialräume, WC-/Duschanlagen) vorbeigeplant – und am Ende würde auch ärztliches Personal und Pflegepersonal eingespart, heißt es.