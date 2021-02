Große Trauer um Arbeiter nach tödlichem Sturz

Fast 200 Meter tief abgestürzt

Wie berichtet, war der Straßenfacharbeiter am Montagmittag bei umfangreichen Sicherungsarbeiten an einem Steilhang neben der B…145 beim Abstieg ausgerutscht und fast 200 Meter weit gestürzt. Bei dem Unglück erlitt Michael S. so schwere Kopfverletzungen, dass ihm weder Kollegen noch der Notarzt retten konnten. Laut Polizei gab es kein Fremdverschulden, die Leiche des 31-Jährigen ist bereits freigegeben.