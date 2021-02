Wahltermin noch nicht fix, aber erste Plakate da

Für eine Wahl gibt’s bestimmte Fristen, der Termin zum Beispiel darf frühestens vier Wochen vor Ablauf der sechsjährigen Periode sein. Also 22. Oktober minus maximal vier Wochen, ergibt den 26. September als erstmöglichen Termin. Da ist aber auch die Bundestagswahl in Deutschland, auf die sich an jenem Sonntagabend viel Aufmerksamkeit richten wird – ist es doch seit längerem die erste ohne Merkel. Aber es gäbe ja auch noch andere Sonntage, der letzte reguläre wäre der 17. Oktober. Aufgrund einer Krisensituation, etwa einer der Gesundheit, könnte der Landtag aber die Wahl um bis zu ein halbes Jahr verzögern.