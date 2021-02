Tiroler (59) saß Betrügern im Internet auf

Am 8. Februar kaufte der 59-jährige Tiroler über eine Internet-Verkaufsplattform das Musikinstrument und bezahlte dafür in weiterer Folge einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. „Als das Instrument am 20. Februar immer noch nicht da war, kontaktierte der Mann den Verkäufer. Dieser reagierte jedoch nicht“, heißt es seitens der Polizei. Und auch von dem Angebot war auf der Plattform nichts mehr zu sehen.