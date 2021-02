Auf Zeckenschutz-Impfung nicht vergessen

Warum ist diese Impfung für die steirische Bevölkerung sehr wichtig?

Die Steiermark ist ein FSME-Endemiegebiet. Das bedeutet, dass seit vielen Jahrzehnten immer wieder Erkrankungsfälle auftreten und somit in den Monaten mit milder Temperatur (Frühjahr-Spätsommer) ein potentielles Ansteckungsrisiko besteht. Die Übertragung des Virus erfolgt durch einen Zeckenstich. Trägt eine Zecke das FSME-Virus in sich, so gelangt dieses im Speichel des blutsaugenden Milbentierchens in den Körper des Menschen und kann - insbesondere bei nicht geimpften Personen - zu schweren Erkrankung führen. Die Zecken halten sich bevorzugt im hohen Gras sowie an Sträuchern auf und können bei Spaziergängen davon abgestreift werden. Aus diesem Grund sollte nach einer Wanderung die Kleidung beziehungsweise der Körper auf das Vorhandensein einer Zecke kontrolliert werden. Wenn der Parasit rasch mit einer Pinzette entfernt wird, kann dadurch das Infektionsrisiko gesenkt werden.