Cupra Formentor VZ5: Fünfzylinder mit Abstrichen

Fünf Zylinder, aber leicht gebremst

Nun bekommt der Formentor also eine neue Topversion mit dem 2,5-Liter-TSI aus dem Audi RS3. Nicht jeder bei Audi freut sich über diese Herzspende an die spanische Schwester. Und Ingolstadt hat erreicht, dass das Triebwerk im Cupra nicht die volle Leistung abrufen darf: 390 PS sind es, während im Audi volle 400 PS über alle vier Räder herfallen. Das maximale Drehmoment von 480 Nm bleibt zwar vollständig erhalten, wird aber erst bei 2250 statt 1950 Touren abgegeben. Hier wie dort wird die Kraft über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe portioniert. Beim Standardsprint muss sich der Formentor dem Audi um eine Zehntelsekunde geschlagen geben. Er beschleunigt in 4,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h, und weiter bis 250 km/h.