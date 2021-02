Wiener Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Vor einer neuen perfiden Betrugsmasche warnt die Wiener Polizei. Bei dieser werden ahnungslose Opfer sogar augenscheinlich zu Mittätern gemacht und in den Betrug mit hineingezogen. Bereits zwölf derartige Fälle sind der Exekutive in Wien bekannt, in drei Fällen blieb es beim Versuch. Die Ermittler gehen jedoch von weiteren Opfern dieser Masche aus und bitten diese sich zu melden.