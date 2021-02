Täter verstopften Abfluss: Keller überschwemmt

Enormen Schaden hab unbekannter Täter in der Nacht auf Sonntag in einem Wohnhaus in St. Veit angerichtet: Sie drehten den Wasserhahn auf und verstopften mutwillig den Abfluss. Mehrere Gegenstände und auch die Hauswände wurden schwer beschädigt. Der Keller war komplett überschwemmt.