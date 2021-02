Fehlende Batteriezellen bremsen Golf-Produktion

Der Halbleiter-Mangel hat in jüngster Zeit zahlreiche Autobauer und Zulieferer getroffen. Bei den Produzenten der IT-Bauteile war die Nachfrage aus der Autoindustrie jahrelang gestiegen, brach dann aber in der Corona-Krise regelrecht ein. Die Chiphersteller fanden rasch neue Abnehmer, etwa in der Unterhaltungselektronik. Nun fehlen die Teile daher in der Autoindustrie. Allein VW musste in den vergangenen Wochen in Wolfsburg, Emden und anderen Werken die Arbeit drosseln. Der Autobauer hat angekündigt, sich neue Bezugswege erschließen und vertraglich sichern zu wollen.