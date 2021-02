Steirer von Stier in Stall schwer verletzt

Der 44-jährige Landwirt wollte am frühen Freitagnachmittag im Stall einen Stier und eine Kalbin, die zur Zucht in einem Pferch eingesperrt waren, trennen. Dabei attackierte der Stier den Mann und verletzte ihn schwer. Der Spielberger konnte sich noch selbstständig in Sicherheit bringen und seine Familie verständigen.